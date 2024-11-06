В Кузбассе под стражу заключен мужчина, который ограбил мать бывшей сожительницы ради наркотиков

Местный житель дал показания о совершенном преступлении.

На территории Кузбасса под стражу заключен мужчина, который ограбил мать бывшей сожительницы ради наркотиков. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что ранее неоднократно судимый злоумышленник пришёл в гости к 73-летней женщине. В тот момент, когда пенсионерка впустила несостоявшегося зятя, тот напал на неё, избил, повалил на пол, а после попытался связать скотчем.

Незваный гость забрал деньги, ювелирные украшения, мобильный телефон и ключи, после чего скрылся, заперев жилище снаружи. Сумма причинённого ущерба составила около 180 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже оперативники установили местонахождение подозреваемого в грабеже. Фигурант расследования был задержан в Беловском округе, где мужчина скрывался у своих знакомых. Местный житель признался в криминальной деятельности. Он указал, что денежные средства потратил на покупку запрещенных веществ и алкоголя, а драгоценности закопал в землю. Сотрудники полиции нашли в тайнике золотые и серебряные изделия. Они возвращены потерпевшей. В отношении преступника ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.Мужчина заключён под стражу.

В Королеве задержали двоих мужчин, похитивших товары из салона сотовой связи.

Фото и видео: МВД Медиа