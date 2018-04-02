В Кузбассе пьяная девочка-подросток ударила ножом в спину своего знакомого мальчика

Суд обязал мать школьницы выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей.

В Юрге мать 13-летнего мальчика обратилась в прокуратуру за помощью в суде.

Как стало известно 14-летняя девочка-подросток будучи пьяной поссорилась со своим знакомым. Школьница разозлившись, схватила кухонный нож и ударила им в спину парнишке. Пострадавшему сразу оказали медицинскую помощь. Но он еще очень долго испытывал болезненные ощущения и бросил заниматься спортом.

Благодаря вмешательству прокуратуры, суд обязал выплатить матери школьницы 30 тысяч рублей пострадавшему школьнику. К слову сказать, мать плохо занимается воспитанием дочери. А импульсивная школьница с 13 лет состоит на учете из-за алкоголя.