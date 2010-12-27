В поселке Солнечное шестеро мужчин устроили дебош в ресторане

Незнакомцы разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель заведения.

Накануне ночью в поселке Солнечное сотрудники вневедомственной охраны задержали шестерых мужчин, которые устроили дебош в ресторане. Незнакомцы побили друг друга и повредили имущество заведения. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Хулиганами оказались мужчины в возрасте от 30 до 36 лет. Во время драки они разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель заведения. Сумма ущерба пока устанавливается. В настоящее время решается дальнейшая судьба хулиганов.

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