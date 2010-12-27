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В поселке Солнечное шестеро мужчин устроили дебош в ресторане
Сегодня, 16:59
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Alena_Zinovieva
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В поселке Солнечное шестеро мужчин устроили дебош в ресторане

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Незнакомцы разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель заведения.

Накануне ночью в поселке Солнечное сотрудники вневедомственной охраны задержали шестерых мужчин, которые устроили дебош в ресторане. Незнакомцы побили друг друга и повредили имущество заведения. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Хулиганами оказались мужчины в возрасте от 30 до 36 лет. Во время драки они разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель заведения. Сумма ущерба пока устанавливается. В настоящее время решается дальнейшая судьба хулиганов.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец надругался над российским флагом возле отдела полиции.

Фото: pixabay.com

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Теги: вневедомственная охрана , дебош в ресторане , поселок солнечное
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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