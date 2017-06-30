В Курортном районе водитель спас 13 утят

Они переходили через дорогу. Но выжить удалось не всем.

По дороге на Белоостров водитель спас утят, переходивших дорогу. Об этом случае 25-го июня рассказало издание "47.news".

Днем 25-го июня молодой человек ехал в сторону Белоострова. Он заметил, что через дорогу переходит утиный выводок вместе с их мамой. Водитель успел затормозить, но машина, которая ехала рядом - нет. В итоге мама и несколько утят погибли.

Остальных 13 птенцов добросовестный водитель отогнал к обочине. Далее он положил в свою их футболку и отнес в автомобиль. Молодой человек по имени Иван отвез их в Центр помощи диких животных "Велес". Не смотря на то, что Центр не занимается этим, о птенцах обещали позаботиться.

Как считает спаситель утят, водитель на "Приоре" специально хотел задавить выживших птенцов. Но ему этого не удалось, и машина скрылась.

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Фото: pixabay.com