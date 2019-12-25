Собрано уже 600 кг загрязняющих веществ.

В четверг, 14 мая, в Курортном районе очищают реку Черная от нефтепродуктов. Об этом сообщили в городском Комитете по природопользованию.

Как оказалось, 12 мая в ведомство поступило сообщение о разливе нефтепродуктов на акватории реки Чёрная в посёлке Песочный. Специалисты экстренно выехали на место разлива. В итоге с акватории вывезли 600 кг загрязняющих веществ.

В русле реки установили боновые заграждения, которые помогают устранить загрязнение.

Ранее мы сообщали о том, что ЗСД обработали против гололеда после утреннего снегопада.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию