В Куйбышеве иномарка сбила пешехода и врезалась в ЛЭП. Пешеход и пассажир погибли.

Водитель и еще два пассажира иномарки выжили.

Сегодня утром в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека.

ДТП произошло в городе Куйбышев. Автомобиль "Тойота" под управлением 23-летнего водителя сбила пешехода, а затем врезалась в железобетонную опору ЛЭП. От полученных травм на месте ДТП скончался пешеход 1972 года рождения и пассажир иномарки 1995 года рождения.

Водитель и еще два пассажира иномарки выжили и были госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Саратовской области погибли два мужчины, которые чистили канализацию частного дома.

Фото: ВК, АСТ-54