Спасатели призвали горожан не рисковать ради улова собственной жизнью.

В Петербурге сегодня, 18 февраля, задувает сильный ветер. Из-за метеорологических условий поднимается уровень воды и разрушается ледовый покров водоемов. Однако не все люди понимают опасность такой погоды и смело выходят на лед.

В Кронштадтском районе спасатели помогли вернуться на сушу более 100 рыбакам, которые вышли на лед Финского залива, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Их доставили на берег.

Спасатели призвали горожан не рисковать ради улова собственной жизнью. Лед может треснуть в любой момент.

Ранеее на Piter.tv: до 2 марта в парке "Остров фортов" проходит выставка скульптур из льда "КроншЛед".

Фото: Pxhere