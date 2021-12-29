В Кронштадте начали реконструкцию теплосетей

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Карла Либкнехта, Рошаля и Советской.

В среду, 16 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что сотрудники ГУП "ТЭК" приступили к реконструкции тепловых сетей в Кронштадте в квартале, ограниченном улицей Карла Либкнехта, улицей Рошаля и Советской улицей.

Специалистам предстоит заменить 763 метра внутриквартальных тепловых сетей диаметром от 50 до 150 мм. Модернизация повысит надежность теплоснабжения 18 домов, в которых проживают около 9 тысяч человек.

Губернатор Александр Беглов отметил, что ежегодно темпы обновления теплосетей увеличиваются, благодаря чему количество крупных дефектов сократилось, кроме того сократились расходы на содержание и эксплуатацию теплосетей.

В 2018 году было капитально отремонтировано около 200 км трубопроводов, в 2019 году – 237 км, в 2020 году – 252 км, в 2021 году – 267 км. В этом году в городе планируется привести в нормативное состояние не менее 280 км тепловых сетей.

Срок эксплуатации новых труб рассчитан на 30 лет.

Фото: Piter.tv