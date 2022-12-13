В Крыму задержали двух парней за символику нацбата "Азов"*

Оба злоумышленника раскаялись в содеянном.

На территории Крыма российские силовики задержали двух молодых людей символику, связанную с украинским националистическим вооруженным батальоном "Азов". Об этом местным журналистам рассказали источники в правоохранительных органах. Известно, что один из юношей передвигался в регионе в кофте, украшенной запрещенной символикой. Второй - размещал в социальных сетях посты с видеозаписями и фотографиями неонацистов киевского режима. В настоящее время оба подозреваемых пойманы.

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ.

"Азов*"- запрещенная в России террористическая организация.

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