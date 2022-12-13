В Крыму вынесли приговор петербуржцу, который попытался уплыть на Украину с целью участия в боях против РФ

Мужчина был задержан и приговорён к 6 годам колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Жителя Северной столицы, который выдвинулся из Крыма на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, задержал пограничный корабль России, приговорен к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Судя по материалам дела, 41-летний мужчина отыскал в Сети представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, которые вербовали россиян для участия в боевых действиях против Вооруженных сил собственной страны. Подсудимый купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани, камуфлированную форму и берцы. Он выдвинулся вплавь из Крыма по направлению к Одессе через акваторию Чёрного моря 6 августа 2022 года. В своём путешествии он соблюдал меры конспирации и уклонялся от возможного пресечения пограничниками его противоправной деятельности. Мужчину обнаружили 8 августа и подняли на борт пограничного сторожевого корабля у села Оленевка Черноморского района Крыма.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "государственная измена и "незаконное пересечение границы". Помимо основного наказания в виде 6-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год после отбывания лишения свободы". Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщили о том, что экс-полицейского отправили в колонию за передачу данных о попутчиках Навального*.

Фото: Piter.TV