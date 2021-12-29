Песков: признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями

Несмотря на это, президент РФ сделает все для решения проблем Донбасса.

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами не коррелируется с Минскими соглашениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду, 16 февраля, журналисты поинтересовались у представителя Кремля по поводу этой инициативы. Выяснилось, что российские власти видят возможность исполнения достигнутых в Белоруссии договоренностей. Песков напомнил, что об этом накануне упоминалось в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ по этому вопросу. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поддержали решение депутатов Госдумы. Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса. Глава государства также напомнил, что выполнение минских соглашений будет продолжено.

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет войны.

Фото: Kremlin.ru