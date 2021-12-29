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В Кремле считают достаточными меры, которые используются сейчас для поддержания экономического развития
Сегодня, 13:16
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле считают достаточными меры, которые используются сейчас для поддержания экономического развития

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Так Песков ответил на вопрос по поводу того, могут ли в России принять специальные меры для предотвращения замедления темпов роста экономики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Кремль считает достаточными меры, которые реализуются для поддержания темпов экономического развития России. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов по поводу того, могут ли в России принять специальные меры, которые бы предотвратили замедление темпов роста экономики, учитывая напряженность в мире.

В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, [это] и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что США и страны Запада погибнут в первые минуты войны с РФ. 

Фото: kremlin.ru

Теги: дмитрий песков, темпы экономического развития россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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