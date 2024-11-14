В Кремле разъяснили указы Путина о мерах финансовой поддержки военнослужащих, получивших ранения в зоне СВО

Дмитрий Песков рассказал о решении, принятом президентом РФ по соцпомощи военнослужащим.

В Кремле разъяснили указы российского президента Владимира Путина о мерах финансовой поддержки военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Москве уточнили, что лидер страны регулярно получает доклады от том, как реализуются на федеральном и региональном уровнях меры поддержки участников СВО и их семей.

Подобное решение является абсолютно правильным и справедливым. Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Сегодня президент РФ подписал документ, предоставляющий единовременную выплату участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, травмы, контузии. Размер такой соцподдержки от властей составит для военнослужащего четыре миллиона рублей. В том случае, если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в законную силу, то выплату производит фонд "Защитники Отечества". При этом учитывается разовая выплата, произведенная при получении человеком увечья. Днем ранее глава Кремля подписал указ, согласно которому правительство утвердило размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться от государства три миллиона рублей, легкие ранения - один миллион рублей, а в случае прочих легких травм - 100 тысяч рублей.

В Кремле наблюдают за процессом формирования администрации Трампа.

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