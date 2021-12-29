Песков обнародовал разговор Путина и Макрона о признании ЛНР и ДНР

По словам представителя Кремля, речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. Затем было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта не существует.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обнародовал разговор президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Песков разъяснил, что российский лидер не говорил главе Франции о том, что идея признания ДНР и ЛНР не будет приниматься во внимание.

По словам представителя Кремля, речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. Затем было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта не существует. Иными словами, как отметил Песков, "вроде то же, но все по-другому". Далее пресс-секретарь российского президента привел цитаты из разговора, сохранившиеся в стенограмме встречи. Также Песков упомянул о том, что разговор между двумя лидерами состоялся до голосования в Госдуме.

Напомним, что МИД Франции Жан-Ив ле Дриан комментируя итоги переговоров двух лидеров заявил, что Путин сказал Макрону, что инициативу о признании ДНР и ЛНР можно не принимать в расчет. Министр указал на то, что в противном случае это поставило бы крест на Минских соглашениях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.

Фото: kremlin.ru