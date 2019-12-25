В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

Специального доклада по поводу госпитализации Навального для Владимира Путина подготовлено не было.

В Кремле пожелали Алексею Навальному скорейшего выздоровления. С мнением о госпитализации оппозиционного политика выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня утром Навального госпитализировали в Омске. Он летел из Томска в Москву. Во самолёте ему стало плохо и он потерял сознание. Лайнер экстренно посадили в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навального, возможно, отравили.

Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, к лечению политика привлечены лучшие врачи Омска. Чиновник отметил, что в Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления — как и любому гражданину России.

Песков добавил, что специального доклада по поводу госпитализации Навального для Владимира Путина подготовлено не было. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что если понадобится, то власти будут готовы оказать содействие в переправке политика на лечение за границу.

Ранее мы писали, что в палату к Алексею Навальному не пускают близких.