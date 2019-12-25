Песков предложил подходить осторожно к таким данным.

В Кремле не верят в то, что 45% россиян живут на зарплату в 15 тысяч рублей. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого издание РБК выпустило материал о результатах исследования доходов россиян в условиях пандемии. Сообщалось, что доля граждан РФ, чьи доходы меньше 15 тысяч рублей, выросла на 6,5%.

Песков предложил подходить осторожно к таким данным.

Мы не знаем ни методологии подсчета, ни других критериев. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник добавил, что на основании такой небольшой выборки некорректно делать выводы по федеральному уровню. Он напомнил, что проблема бедности является приоритетной как для президента, так и для правительства — поэтому все ключевые программы развития направлены на её ликвидацию. Песков отметил, что иногда встречаются обстоятельства, которые мешают реализации таких планов.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене.