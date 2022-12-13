В Кремле назвали жестом доброй воли со стороны РФ продление "зерновой сделки"

Дмитрий Песков оценил факт продления черноморской инициативы на два месяца.

Продление "зерновой сделки" - это жест доброй воли со стороны России, который был сделан Москвой в надежде на то, что будут реализованы ранее заключенные международные договоренности по части российского экспорта продовольствия и удобрений. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. СМИ поинтересовались у чиновника о том, почему черноморская инициатива была продлена не на 120 дней как до этого, а только на 60. Все еще ведутся контакты по линии ООН, направленные на выполнение данных обещаний.

Очевидно, что в целом то, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, который предпринимались... несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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