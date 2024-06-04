В Красноярском крае задержан 18-летний водитель "жигулей" за повторную езду в нетрезвом виде

В отношении молодого человека ведется уголовное дело.

На территории Красноярского края задержан 18-летний водитель "жигулей" за повторную езду в нетрезвом виде. В пресс-службе регионального управления правоохранительных органов отметил, что инцидент произошел в поселке Курагино, когда злоумышленник двигался на ВАЗ-2106. Сигнал о необходимости остановки транспортного средства молодой человек проигнорировал, а затем попытался скрыться. Автоинспекторы проследовали за легковой машинрой и вскоре обнаружили брошенные "жигули". В противоположную сторону от них убегал шофер и его пассажир. Однако местных жителей удалось задержать.

При освидетельствовании водителя на состояние опьянения показания прибора составили 0,89 мг/л. Также выяснилось, что он не имеет права управления. пресс-служба МВД РФ

Полиция установила, что в 2022 году водитель уже попадал в поле зрения МВД. Тогда он, будучи несовершеннолетним, управлял мопедом в нетрезвом виде. В его отношении сейчас ведется уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, а также составлено несколько административных материалов по нескольким статьям КоАП РФ.

Легковушка въехала в машину дорожной службы на трассе "Нарва".

Фото и видео: МВД Медиа