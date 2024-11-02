В Красноярском крае осудят компьютерного мастера, обманувшего клиентку более чем на 800 тысяч рублей

На территории Красноярского края будет осужден компьютерный мастер, который обманул свою клиентку на более чем 800 тысяч рублей. Соответствующими данными со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что специалисты завершили расследования криминального эпизода в отношении мошенника. Жертвой действий злоумышленника стала 69-летняя местная жительница из пгт Берёзовка.В своём почтовом ящике она нашла рекламную брошюру с информацией о ремонте техники с хорошей скидкой для пенсионеров. В результате потерпевшая вызвала специалиста на дом. Она приготовила для ремонта ноутбук и системный блок.
Приехавший по адресу мастер почистил технику от пыли и заменил термопасту, после чего запросил за свои услуги 865 тысяч рублей. Опешив от названной суммы, женщина растерялась и отдала мужчине свои сбережения.
пресс-служба МВД РФ
Лишь спустя два месяца россиянка обратилась за помощью в полицию. Оперативники установили личность и местонахождение ранее не судимого подозреваемого в мошенничестве 27-летнего мастера. Злоумышленник признался в содеянном и после вмешательства сотрудников МВД возместил потерпевшей материальный ущерб в размере 800 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в Берёзовский районный суд.
За попытку сбыть 100 г наркотика житель Севастополя, который при задержании сбил спецназовца, получил 10 лет лишения свободы.
Фото и видео: МВД Медиа
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