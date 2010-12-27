В Красноярском крае мужчина спешил на похороны отца и погиб в ДТП

31-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

В минувшие выходные под Канском в ДТП погиб 31-летний мужчина, который ехал на похороны к отцу.

Сообщается, что ДТП произошло 26 октября около 10 часов вечера по местному времени. Водитель Honda Torneo не справился с управлением машины на заснеженной трассе, и машина улетела в кювет и перевернулась. Водителя и его 30-летнюю жену госпитализировали в больницу.

Несмотря на все усилия медиков, от полученных травм мужчина скончался. Жизни его жены ничего не угрожает. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. В соцсетях сообщают, что супруги ехали на похороны к отцу мужчины из Красноярска в Канск.

Фото: ЧП Хакасия l Абакан