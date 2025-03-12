В Красноярске сведется дело о неправомерном обороте средств платежей на 250 млн рублей

Следователи раскрыл местную ОПГ, создававшую фиктивные компании.

Представители Следственного комитета по Красноярскому краю возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 миллионов рублей, а также о незаконном образовании юридического лица. В пресс-службе надзорного ведомства указали, что расследование ведется по материалам УФСБ России в отношении пяти местных жителей. Специалисты указали, что в 2022 году подозреваемые объединились в организованную преступную группу. Они осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц с низким социальным статусом, злоумышленники учреждали компании, которые фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. пресс-служба СК РФ по региону

Участники ОПГ создали через подставных лиц не менее 50 фирм. Эти предприятия позволили подозреваемым извлечь доход не менее 25 миллионов рублей. Дополнительно фигуранты расследования организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур в регионе на общую сумму, превышающей 400 миллионов рублей. Сейчас все члены банды задержаны при содействии УФСБ и Росгвардии. По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Оперативники изъяли необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей и 13,7 тысяч долларов США.

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Фото и видео: СК России по Красноярскому краю и Хакасии