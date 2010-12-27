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В Красносельском районе петербуржца обворовал знакомый, которого он приютил
Сегодня, 12:52
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lesjasap
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В Красносельском районе петербуржца обворовал знакомый, которого он приютил

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На Ленинском проспекте грабитель украл у знакомого деньги и автомобиль на полтора миллиона рублей.

Молодой петербуржец заявил в полицию на своего знакомого, который обворовал его на 300 тысяч рублей. Сообщается, что преступник также угнал автомобиль.
 
Инцидент произошел в Красносельском районе. По рассказам потерпевшего, он пустил в свою квартиру на Ленинском проспекте знакомого, чтобы тот пожил некоторое время у него. Постоялец оказался не добросовестным гражданином и обокрал своего “благодетеля”. 
 
Подозреваемый совершил ограбление в ночь на 12 ноября. Кроме денежных средств, мужчина вынес из квартиры ключи от иномарки “Ниссан”. Хозяин также не досчитался машины, которая была припаркована у дома. Общая стоимость похищенного владелец оценил в полтора миллиона рублей. 
 
В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. 
Теги: красносельский район , ленинский проспект , ограбление , полтора миллиона рублей
Категории: Новости СПб

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