В Красносельском районе петербуржца обворовал знакомый, которого он приютил

На Ленинском проспекте грабитель украл у знакомого деньги и автомобиль на полтора миллиона рублей.

Молодой петербуржец заявил в полицию на своего знакомого, который обворовал его на 300 тысяч рублей. Сообщается, что преступник также угнал автомобиль.

Инцидент произошел в Красносельском районе. По рассказам потерпевшего, он пустил в свою квартиру на Ленинском проспекте знакомого, чтобы тот пожил некоторое время у него. Постоялец оказался не добросовестным гражданином и обокрал своего “благодетеля”.

Подозреваемый совершил ограбление в ночь на 12 ноября. Кроме денежных средств, мужчина вынес из квартиры ключи от иномарки “Ниссан”. Хозяин также не досчитался машины, которая была припаркована у дома. Общая стоимость похищенного владелец оценил в полтора миллиона рублей.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.