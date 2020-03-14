В Красногвардейском районе открылся пункт приема  гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей

Петербуржцы могут передать жителям других регионов продукты питания длительного хранения, новую одежду и обувь для взрослых и детей, детское питание, игрушки, лекарства.

В Красногвардейском районе работает пункт приема гуманитарной помощи для Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Для жителей этих регионов можно принести продукты питания длительного хранения, новую одежду и обувь для взрослых и детей, детское питание, игрушки и медикаменты.

Вещи и продукты можно передать в Комплексном центре социального обслуживания на Пискаревском, 25. Пункт приема работает с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг. В пятницу центр работает с 9:00 до 17:00.

Ранее мы писали, что акция в поддержку жителей Курской области прошла на Дворцовой площади.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского