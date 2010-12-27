В Краснодаре уволена учительница, расплакавшаяся из-за "недостаточной" суммы подарка

Прошедший День Учителя запомнится одной классной руководительнице из Краснодара увольнением из школы.

В Краснодаре в День учителя классная руководительница расплакалась из-за того, что ее класс подарил слишком мало денег. Об этом рассказала глава родительского комитета одной из школ Прикубанского округа.

Инцидент произошел 5 октября. По словам свидетелей, педагог со слезами на глазах вернула подарочные деньги. Женщина также отказалась от букета цветов, посчитав сумму, которые потратили на нее, недостаточной. Преподавательница посчитала, что подарок от всего класса мог бы быть и дороже, ведь она этого заслуживает.

Директор департамента образования Алексей Некрасов подтвердил, что такой случай в Краснодарской школе действительно произошел. По мнению представителя власти, поведение педагога было непозволительным. В настоящее время обиженную женщину уволили из муниципального учреждения. Также специалист отметил, что в городе будут проведены разъяснительные собрания и для родителей, и для работников школ, чтобы предотвратить схожие ситуации. Алексей некрасов добавил, что профессия учителя требует от человека неукоснительного соблюдение этических норм.