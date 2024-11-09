В Костроме следователи вернули почти 2 млн рублей, похищенные аферистами у 32-летнего мужчины

Полиция пресекла мошеннические действия онлайн-площадки.

На территории Костромской области российские правоохранительные органы вернули почти два миллиона рублей, похищенные аферистами у 32-летнего местного жителя. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях регионального управления МВД РФ. Известно, что за помощью в полицию обратился мужчина. Он объяснил, что через Интернет нашел сервис, который обещал клиентам лёгкий заработок, связанный с инвестициями в драгоценные металлы и нефтегазовую индустрию. Установив мобильное приложение, потерпевший начал принимать участие в торгах. Первые финансовые операции оказались успешными, поэтому клиент даже увидел доход от проведенных сделок. Далее наставники предложили вывести денежные средства на банковскую карту.

Житель Костромы предоставил брокерам реквизиты своих банковских счетов, однако вместо зачисления заработка произошло списание имевшихся у него сбережений в сумме около трех миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

Технические специалисты от компании пояснили, что такое стало возможным в результате якобы сбоя. Они заметили, что для возвращения средств клиенту нужно подыскать доверенное лицо с чистой историей транзакций, а также взять на себя кредит, чтобы расширить финансовый потенциал для своих счетов. Эти слова насторожили местного жителя, поэтому он связался с оперативниками. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что данная онлайн-площадка оказалась мошеннической. Ведется уголовное дело ро части 4 статьи 159 УК РФ.

Следователи установили счёт, на который были перечислены похищенные средства потерпевшего, после чего ходатайствовали перед судом о его блокировке. В результате 1,9 миллиона рублей были заморожены. Далее специалисты из МВД изъяли оставшуюся сумму – ещё порядка 900 тысяч, которые отправились на другие реквизиты. На текущий момент владельцу возвращены около двух миллионов рублей. Остатки будут перечислены потерпевшему после завершения необходимых следственных мероприятий.

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Фото и видео: МВД медиа