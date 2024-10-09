В Королеве прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на местную жительницу

Мужчина дважды ударил потерпевшую по голове бутылкой.

На территории подмосковного города Королев региональная прокуратура направила в судебную инстанцию уголовное дело о разбойном нападении на местную жительницу. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего подозреваемого. Молодой человек совершил злодеяние по части 2 статьи 162 УК РФ. Речь идет о разбое, совершенном с использованием предметов в качестве оружия. Следственные органы считают, что 24 июля 2024 фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянении. Около входа в подъезд многоквартирного дома, расположенного на Пионерской улице, напал на потерпевшую с целью хищения ее мобильного устройства. Грабитель имел при себе газовый баллончик, содержимое которого он распылил в лицо женщине. Он также нанес жертве два удара по голове стеклянной бутылкой.

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Фото и видео: Telegram /Прокуратура Московской области