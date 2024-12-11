В Комсомольске-на-Амуре порывы сильным порывом ветра сбивает с ног детей

В соцсетях появились ролики с тем, как жители России противостоят непогоде.

В социальных сетях появилось видео того, как сильные порывы ветра на территории российского региона сбивают людей с ног. В кадр попали дети, которые пытались добраться до школы. Однако вместо этого ученики несколько раз падали на месте. Инцидент, запечатлённый на данном видео, произошел возле общеобразовательной школы под номером 34, расположенному по Магистральному шоссе. Несколько метров детей буквально тащило против воли. Местные синоптики рассказали, что скорость ветра на территории города Комсомольск-на-Амуре достигала 24 метров в секунду. Также из-за разгула стихии срывает кровлю со здания, а линиях электропередач временно отключалась энергия в ряде районов.

В Петербурге 7 февраля атмосферное давление на 29-31 единицу превысит норму.

Фото и видео: Telegram / Mash Amur