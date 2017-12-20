В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту гибели 3 человек при пожаре

Женщина пришла навестить взрослого сына, когда открыла дверь квартиры, в подъезд повалил густой дым.

19 декабря на 5ом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре во время пожара погибли три человека

Накануне, 19 декабря, женщина решила навестить своего взрослого сына. Открыв дверь в квартиру, она увидела густой едкий дым и вызвала спасателей. После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела трех человек. Сын женщины 1977 года рождения, его сожительница 1993 года рождения, друг сына. Предположительно они задохнулись продуктами горения, из-за неисправной электроплитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье " Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе точная причина смерти трех человек и причина возгорания.

14 декабря во время пожара в многоэтажном доме Хабаровска из-за отравления продуктами горения погибли три человека.

Видео: Piter.TV