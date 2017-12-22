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В Колпино три жилых дома лишились телефонной связи из-за вора кабелей
Сегодня, 14:17
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lesjasap
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В Колпино три жилых дома лишились телефонной связи из-за вора кабелей

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В городе Колпино преступник оставил три дома без телефонных проводов.

В Колпинском районе несколько домов лишились телефонной связи из-за кабельного вора. Как сообщают представители пресс-службы Росгвардии, наряд вневедомственной охраны  поймал грабителя телефонных кабелей. Мужчина украл из подвала дома номер 69 по Октябрьской улице все провода. Инцидент произошел ночью 8 января. 
 
В одной из охраняемых квартир сработала сигнализация. На вызов приехали оперативники, которые не обнаружили следов взлома. Сотрудники Росгвардии решили спуститься в подвальное помещение, где им удалось пресечь преступные действия злоумышленника. После этого грабителя доставили в 80 отдел полиции. 
 
Похищенное изъято. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Теги: колпино , колпинский район , телефонная связь , телефонный кабель
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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