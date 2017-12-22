В Колпино три жилых дома лишились телефонной связи из-за вора кабелей

В городе Колпино преступник оставил три дома без телефонных проводов.

В Колпинском районе несколько домов лишились телефонной связи из-за кабельного вора. Как сообщают представители пресс-службы Росгвардии, наряд вневедомственной охраны поймал грабителя телефонных кабелей. Мужчина украл из подвала дома номер 69 по Октябрьской улице все провода. Инцидент произошел ночью 8 января.

В одной из охраняемых квартир сработала сигнализация. На вызов приехали оперативники, которые не обнаружили следов взлома. Сотрудники Росгвардии решили спуститься в подвальное помещение, где им удалось пресечь преступные действия злоумышленника. После этого грабителя доставили в 80 отдел полиции.

Похищенное изъято. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.