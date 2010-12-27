В Колпино на пешеходном переходе автомобилист сбил 77- летнего дедушку

До приезда ДПС и медиков, мужчина на огромной черной машине около двух раз подъезжал ближе к пострадавшему, чтобы уменьшить оценку силы удара.

Вечером 6 августа, в Колпино большая черная машина сбила 77- летнего дедушку прямо на пешеходном переходе. Авария произошла около вокзала. По словам очевидцев, автовладелец ни раз пытался ввести в заблуждение сотрудников ДПС.

До приезда ДПС и скорой мужчина на крузаке 2 раза подъезжал ближе к дедушке, якобы не так "сильно" сбил, рассказывает очевидец происшествия.

Как только на место аварии приехали сотрудники правоохранительных органов, находчивые прохожие передали им снимки, где видно рельное расстояние ДТП.

На фото видно, что от пожилой мужчина отлетел на несколько метров.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. На месте работают медики.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге сбили пожилую велосипедистку.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК