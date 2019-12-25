В Колпино перед судом предстанет живодер, до смерти пнувший собаку

Удар пришел в область холки животного.

В Колпино возбудили уголовное дело в отношении мужчины за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый без видимых причин пнул ногой собаку в область холки. Удар пришелся такой силы, что спустя некоторое время животное скончалось.

Дело передали в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

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