В Колпино школьница отравилась таблетками

Девочка выпила сразу несколько лекарств.

В среду, 3 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы №19. Врачи рассказали о госпитализации девочки 2006 года рождения с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 2 марта около 22:30 девочка выпила сразу несколько лекарств. В этот момент она находилась в своей квартире в доме №56 на Тверской улице в Колпино.

Установлено, что подросток состоит на учете в ПНД с сентября 2020 года. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе.

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