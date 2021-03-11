Мужчина смог спастись в последнюю секунду.

В Климовске грузовик без водителя раздавил будку охранника. Последний смог спастись. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Позже ролик распространился по социальным сетям.

Журналисты рассказали, что мужчина смог остаться в живым благодаря тому, что его коллега предупредил его о надвигающейся опасности. В настоящее время полиция разбирается в вопросе, почему большегрузное транспортное средство самостоятельно поехало задом. Водитель заявил, что припарковал фуру как обычно, а после ушел по собственным делам.

В Ломоносове задержали угонщика "КАМАЗа", продавшего чужую машину.

Видео: Telegram / Baza