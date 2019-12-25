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В Китае за отравление детей в детском саду воспитателя приговорили к смертной казни
Сегодня, 12:43
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MShaffter

В Китае за отравление детей в детском саду воспитателя приговорили к смертной казни

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Женщина хотела подставить свою коллегу из-за конфликта.

В Китае воспитательницу детсада приговорили к смертной казни за отравление детей.

РИА Новости со ссылкой на материалы суда сообщает, что в Китае женщину воспитателя дошкольного учреждения суд приговорил к смертной казни. Подсудимая из-за конфликта с коллегой подсыпала ее подопечным  нитрит натрия  в кашу.

В результате 25 детей с тяжелым отравлением попали в больницу, один из малышей скончался.

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Фото:pixabay

Теги: в мире, мировые новости, новости китая, отравила детей, смертная казнь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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