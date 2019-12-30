Иностранец выплатит государству крупный штраф.

В Китае приговорили ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов. Об этом сообщили в "ТАСС". По решению суда города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) деятель науки должен заплатить штраф. Выплата в 3 млн юаней приравнивается к 430 тысячам долларов.

Мужчину признали виновным в проведении эксперимента с рождением близнецов. Он связан с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Подобные опыты в Китае сочли социально опасными.

Ранее Piter.tv писал о том, что всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая.

Видео: YouTube/Чудеса науки