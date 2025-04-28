В Китае появился новый тип микроробота, который способен непрерывно менять собственную форму и "запоминать" определённые конфигурации

Микророботы, работающие от тонкоплёночного привода, могут менять форму и фиксировать её, а также работать в автономном режиме.

Группа робототехников из Университета Цинхуа, работающая с тремя коллегами из Университета Бэйхан, все в Китае, разработала новый тип микроробота, который может непрерывно менять свою форму и "запоминать" определённые конфигурации. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Machine Intelligence, группа описывает факторы, которые повлияли на их разработку, возможности микророботов и их возможное применение.

Ключом к возможностям новых микророботов является разработанный командой малогабаритный привод в форме тонкой плёнки. Он был изготовлен путём нанесения силиконового покрытия на кремниевую пластину, а затем переноса полиимидной плёнки на подложку. Затем с помощью электронно-лучевого испарения, фотолитографии и травления медного слоя был добавлен слой меди. В завершение с помощью лазерной резки была выполнена финишная обработка. Привод позволяет создавать крошечных роботов, способных менять форму, при добавлении датчиков, двигателей и блоков, похожих на "Лего". В результате получился робот длиной всего девять сантиметров и весом 25 граммов. Исследователи утверждают, что это самый маленький автономный робот, который может передвигаться по земле или по воздуху.

Исследователи отмечают, что получившиеся микророботы могут работать без привязи и принимать самые разные формы: от самодвижущихся транспортных средств (которые могут двигаться со скоростью до 1,6 метра в секунду) до летающих дронов. Исследователи даже создали робота, который может делать и то, и другое. Идея, как они отмечают, заключалась в том, чтобы создать крошечных роботов, которые могли бы менять форму по требованию, а затем фиксироваться в конфигурации, необходимой для конкретного применения. Исследовательская группа предполагает, что количество типов микророботов, которые можно создать с помощью их конструкции, практически безгранично. Они отмечают, что создали прототипы, которые могут катиться, ходить, бегать, прыгать вверх и вниз или, в качестве средства передвижения, взбираться и летать. Они отмечают, что их крошечные роботы во многом похожи на роботов из фильмов "Трансформеры".

В заключение команда исследователей предполагает, что их роботы могут использоваться по-разному: в качестве игрушек или в исследовательских проектах для детей. Они отмечают, что, вероятно, есть и другие коммерческие применения, в том числе биологические исследования в небольших местах, например в гнёздах насекомых, или, как и многие другие маленькие роботы, они могут использоваться в поисково-спасательных операциях.

Ученые работают над вакциной от филовирусов, смертоносных родственников Эболы.

Фото и видео: Nature Machine Intelligence (2025). DOI: 10.1038/s42256-025-01028-4