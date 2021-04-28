Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек. Об этом сообщили местные журналисты из Центрального телевидения КНР. По информации от источника, трагедия произошла в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на территории города Бэйлю. Пострадавшими считаются 16 воспитанников и двое воспитателей.

Мужчина атаковал детский сад в 14 часов дня по местному времени (в 9 часов утра по московскому времени). У всех пострадавших медики зафиксировали колото-резаные раны. Они госпитализированы. Двое малышей находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время известно, что правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Сейчас полиция устанавливает мотив преступления, а также орудие, которым злоумышленник был вооружен.

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