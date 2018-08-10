В Кировске пенсионер зарезал свою сожительницу и повесился

Известно, что пенсионер являлся гражданином Украины.

Отметив юбилей в 75 лет, пенсионер покончил с жизнью, повесившись на трубе в подъезде. Перед смертью он несколько раз ударил свою возлюбленную ножом. Об этом сообщают в сетевом издании "47 новостей". Инцидент произошел в городе Кировске ленобласти.

Как стало известно 47news, около восьми часов вечера 13 февраля в квартире дома №10 по улице Ладожская в Кировске с ранениями грудной клетки и брюшной полости была обнаружена 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину позднее нашли на первом этаже в парадной - висящим на трубе центрального отопления. Медики на месте констатировали его смерть.

Известно, что пенсионер являлся гражданином Украины.

Источник: сетевое издание "47 новостей"