Фуршет был организован для дипломатов.

В Киргизии в честь независимости Казахстана возвели горы из конины и чак-чака. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства "Sputnik Казахстан". В СМИ подчеркнули, что 30-летий юбилей республики отпраздновали дипломаты на территории посольства. Сотрудники ведомства организовали праздничный фуршет, для которого были возведены горы из мяса и сладостей.

На размещенных в социальных сетях кадрах показано, что дипломаты лакомились изысканными блюдами. В частности, для иностранцев были пригтовлены "горы Алатау", Эта достопримечательность была выложена из конской колбасы и чак-чака. При этом деревья были изготовлены из жареных баурсаков. На столе замечены торты с изображением флагов Казахстана и Киргизии.

Официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров рассказал прессе о том, что повар просто "решил чуть включить фантазию и креативно подошел" к оформлению блюд. Стоимость фуршета для дипломатов не раскрывается.

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Фото и видео: YouTube / Qazqstan