В Киеве зафиксировали взрывы: обломки упали на жилой дом

На место происшествия отправились спасательные службы города.

В Киеве зафиксировали взрывы. Очевидцы сняли на видео момент, когда обломки от неустановленного сбитого объекта упали на жилой многоэтажный дом. В местных СМИ уточнили, что противовоздушная система Украины засекла якобы прилетевшую в столицу российскую крылатую ракету, а боеголовка не предназначалась для Киева.

Предположительно, "Калибр" летел на военную базу Украины, так как ранее в РФ заявили, что не планируют наносить воздушные удары по мирному населению и городам, а хотят ликвидировать исключительно военные базы и военную инфраструктуру. Сообщений о стрельбе или других подробностей случившегося нет.

В Telegram-канале Mash заметили, что взрывы были слышны в разных районах Киева примерно в 04:22 по местному времени (около 05:22 по времени Москвы). на место падения обломков прибыли экстренные службы и спасатели.

СМИ: ВСУ ударили по военному аэродрому в Миллерове Ростовской области.

Видео: Telegram / BAZA

Фото: Telegram / Mash, BAZA

