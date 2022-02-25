В Киеве зафиксировали взрывы: обломки упали на жилой дом

В Киеве зафиксировали взрывы. Очевидцы сняли на видео момент, когда обломки от неустановленного сбитого объекта упали на жилой многоэтажный дом. В местных СМИ уточнили, что противовоздушная система Украины засекла якобы прилетевшую в столицу российскую крылатую ракету, а боеголовка не предназначалась для Киева.
Предположительно, "Калибр" летел на военную базу Украины, так как ранее в РФ заявили, что не планируют наносить воздушные удары по мирному населению и городам, а хотят ликвидировать исключительно военные базы и военную инфраструктуру. Сообщений о стрельбе или других подробностей случившегося нет.
В Telegram-канале Mash заметили, что взрывы были слышны в разных районах Киева примерно в 04:22 по местному времени (около 05:22 по времени Москвы). на место падения обломков прибыли экстренные службы и спасатели.
СМИ: ВСУ ударили по военному аэродрому в Миллерове Ростовской области.
Видео: Telegram / BAZA
Фото: Telegram / Mash, BAZA
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