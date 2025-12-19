В Калужской области задержали двух аферистов за серию афер на 6,5 млн рублей

Выяснилось, что фигуранты причастны к серии подобных преступлений в других регионах России.

В Калужской области сотрудники полиции задержали двух аферистов за серию афер на 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сообщники в течение минувшего года представлялись руководителями реально существующих предприятий и с помощью их реквизитов заключали фиктивные договоры с организациями на приобретение товаров или получение услуг при обязательном условии постоплаты. Отмечается, что после получения нужных услуг аферисты не производили оплату и переставали выходить на связь.

Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции. Их задержали в Краснодаре при силовой поддержке бойцов ОМОН краевого Управления Росгвардии. Выяснилось, что фигуранты причастны к серии подобных преступлений в других регионах России. По ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УМВД по Калужской области