Петербурженка может получить срок за разбитое окно

Хулиганка камнем разбила стекло в одной из квартир соседнего дома.

В Калининском районе задержали 36-летнюю женщину, которая камнем разбила окно в чужой квартире. Инцидент произошел на Лабораторном проспекте у дома 27/5. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Хулиганку передали сотрудникам 21 отдела полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ее ждет штраф до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов.

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