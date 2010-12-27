Домушник влез в квартиру на Брянцева через окно на 16 этаже

Грабитель унес с собой ювелирные украшения и валюту.

Вечером 11 декабря в полицию Калининского района Петербурга обратилась 60-летняя сотрудница пивоваренной компании "Балтика" и заявила об ограблении квартиры. Об этом пишут ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

По словам потерпевшей, работал явно профессионал. Домушник забрался в квартиру на улице Брянцева, 13/1, через кухонное окно, расположенное на 16-м этаже 25-этажной высотки. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения и валюта: 2600 долларов США и 3000 евро. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

Вор оставил на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленника ищут.

Ранее мы писали, что домушник вынес миллионный улов из квартиры в Московском районе.

Фото: Piter.TV