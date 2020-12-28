В Калининском районе начали сносить 136-ю школу, несмотря на протест жителей и депутатов

Предполагается, что строительство нового здания продлится до 2022 года.

На улице Ольги Форш в Калининском районе начали сносить 136-ю школу, в которой местные жители требовали провести капитальный ремонт. Очевидец заснял работы на видео. На кадрах видно, что частично здание уже разрушено.

На месте снесенного учреждения также появится школа, но уже новая. Школу закрыли из-за аварийности здания, хотя ранее там собирались проводить ремонт, который постоянно оттягивали. В результате было решено постройку снести. Это возмутило жителей района, они обратились к депутатам ЗакСа, однако решение уже было принято. На данный момент детей распределили по соседним школам.

Подрядчиком выступает АО "Монолитстрой". Цена контракта составила 897,6 млн рублей. Здание, согласно проекту, рассчитано на 550 школьников. Оно будет разноэтажное, со сложной в плане формой. Рядом со зданием обустроят автомобильные проезды, пешеходные дорожки, игровые площадки, а также посадят новые деревья и кусты, благоустроят газоны и цветники.

Видео: Максим Савенков / vk.com/spb_today_unreleased