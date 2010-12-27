В Калининском районе 80-летняя петербурженка сдала в полицию охотничье ружье

Также в комплекте к ружью были 32 патрона.

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Калининскому району обратилась пожилая женщина. Она обнаружила у себя дома старинное огнестрельное ружье. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Россгвардии по Петербургу и Ленобласти.

80-летняя петербурженка проживает в одном из домов на улице Черкасова. Убираясь в квартире, она случайно обнаружила среди старых вещей охотничье ружье и патроны. Женщина предположила, что когда-то оно принадлежало ее покойному отцу. Она сразу же позвонила в районный отдел Росгвардии, чтобы сдать находку за вознаграждение.

К женщине приехал инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы. Он выяснил, что у нее в квартире хранилось двуствольное охотничье ружье и 32 патрона к нему. Специалист принял решешие забрать находку у женщины, так как документов на оружие она не предъявила.

За добровольную выдачу ружья петербурженке обещали выплатить денежное вознаграждение.