Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Калининском районе 80-летняя петербурженка сдала в полицию охотничье ружье
Сегодня, 14:23
0
alexandra08
127

В Калининском районе 80-летняя петербурженка сдала в полицию охотничье ружье

0
 
 

Также в комплекте к ружью были 32 патрона.

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Калининскому району обратилась пожилая женщина. Она обнаружила у себя дома старинное огнестрельное ружье. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Россгвардии по Петербургу и Ленобласти.

80-летняя петербурженка проживает в одном из домов на улице Черкасова. Убираясь в квартире, она случайно обнаружила среди старых вещей охотничье ружье и патроны. Женщина предположила, что когда-то оно принадлежало ее покойному отцу. Она сразу же позвонила в районный отдел Росгвардии, чтобы сдать находку за вознаграждение.

К женщине приехал инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы. Он выяснил, что у нее в квартире хранилось двуствольное охотничье ружье и 32 патрона к нему. Специалист принял решешие забрать находку у женщины, так как документов на оружие она не предъявила. 

За добровольную выдачу ружья  петербурженке обещали выплатить денежное вознаграждение.

Теги: калининский район , охотничье ружье , пожилая женщина
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5