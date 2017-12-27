В Калифорнии родители годами держали на цепях и морили голодом 13 детей

На официальном сайте Департамента шерифа округа Риверсайд появились жуткие подробности издевательств семейной пары над своими детьми.

В минувшее воскресенье, 14 января, в полицию позвонила 17-летняя девушка и сказала, что ее 12 братьев и сестер родители держат в заточении.

Как удалось выяснить, девушке удалось сбежать из заточения, она нашла мобильный телефон, сбежала из дома и позвонила в полицию. Когда полицейские увидели ее, то подумали, что ей всего около 10 лет, так как она была очень истощена. В дом был направлен наряд полиции. Когда правоохранители увидели, что творится в доме, то пришли в ужас.

Всего в доме было найдено 12 детей. Самому младшему ребенку всего 2 года. Семь детей уже взрослые, им от 18 до 29 лет. Все они были были заперты в вонючих темных комнатах, многие из них были закованы в кандалы и наручники. Дети сильно истощены. Их освободили и отправили в больницу. Родителей задержали.

57-летний Дэвид Аллен Турпин и 49-летняя Луиза Анна Турпин признали свою вину, но так и не смогли объяснить причину столь странного и ужасного отношения к своим родным детям. Соседи многодетной семьи Турпин всегда считали, что этот дом живет какой-то необычной жизнью, зачастую казалось, что в доме никто не живет, но не вмешивались.

Полиция продолжает расследование.

Видео: YouTube/TheJunkyard News