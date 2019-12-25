В Иваново за сутки скончались сразу 5 пациентов с подозрением на коронавирус

Точную причину смерти установит патологоанатомическое исследование.

В Ивановской области в стационарах скончались 5 человек, у которых подозревался коронавирус.

Глава здравоохранения по Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифинге сообщил, что в области в перепрофилированных под коронавирус стационарах за сутки скончались 5 человек с подозрением на коронавирус. Точную причину установит патологоанатомическое исследование. Официально в статистику на стопкоронавирус.рф сегодня вошел только 1 летальный случай.

За сутки в регионе коронавирус выявили у 46 человек, таким образом, с начала эпидемии в регионе нарастающим итогом 1 291 случай заражения COVID-19. Из них выздоровели 343 человека, скончались 13 пациентов.

Ранее: В Костромской области коронавирус выявлен еще у 10 жителей области

Фото: Piter.TV, стопкоронавирус.рф