В Испании заявили, что глав Минэнерго ЕС ждут в ноябре одна или две внеочередные встречи

Тереса Рибера объяснила, от чего зависит количество встреч профильных министров.

В Испании заявили, что глав министерства по энергетике стран-членов Евросоюза ждут в ноябре 2022 года одна или две внеочередные встречи. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Люксембурге сделала министр по энергетическому переходу и демографическим вызовам Тереса Рибера.

Сегодня нам подтвердит чешское председательство, когда будет следующая внеочередная встреча министров энергетики. По всей видимости: одна или две встречи в следующие недели. Тереса Рибера, испанский министр

Чиновница пояснила СМИ, что на текущий момент нельзя исключать" проведение двух заседаний". Это будет зависеть от того, насколько министры смогут продвинуться в совместной работе. Днем 25 октября чиновники снова будут голосовать по проекта, связанным с совместными энергозакупками ЕС, по поставкам водородного топлива и правкам европейского законодательства по энергоэффективности зданий.

ЕК планирует созвать новое экстренное заседание министров энергетики ЕС.

Фото и видео: European Commission