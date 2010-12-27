В Ирбите дедушка жестоко расправился с 2-летней девочкой из-за пролитого алкоголя

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Мужчину ждет пожизненное заключение.

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который с особой жестокостью убил 2-летнюю девочку.

Сообщается, что чудовищное преступление произошло в конце марта 2019 года. Мужчина распивал алкоголь со своей падчерицей, матерью 2-летней девочки и 3-летнего сына. Затем женщина ушла на работу, а мужчина остался дома с детьми и продолжал пить. Во время игры девочка опрокинула стопку с алкоголем. Дедушка с силой оттолкнул ребенка. Затем он снова наполнил стопку, девочка снова нечаянно опрокинула и разлила алкоголь.

Мужчина рассвирепел, схватил девочку за шею на глазах у мальчика и вынес в коридор. Там он нанес малышке 48 ударов ножом по телу и голове, а затем не менее 15 раз с силой бил ее об холодильник. Девочка скончалась. После задержания мужчина пытался отвертеться от убийства, заявив, что он спал. Но дверь была заперта изнутри, и под давлением неопровержимых улик подозреваемый сознался в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину ждет пожизненное лишение свободы.

Ранее: Отец убил месячного сына из-за плача

Фото: Piter.TV