В Иране заявили, что не могут закупать вакцины у других стран из-за санкций США

МИД Ирана заявил о "медицинском терроризме" со стороны Вашингтона.

В Иране заявили, что не могут закупать вакцины у других стран из-за экономических санкций США. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф

Санкции оказали значительное влияние...У нас довольно много денег за границей, и США не позволяют этим странам продать нам лекарства за наши деньги Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

Министр внешнеполитического ведомства отметил, что заявление Вашингтона о том, что американские санкции не затрагивают гуманитарную сферу - ложь. Он добавил, что экономические ограничения не позволяют Тегерану переводить средства на покупку медицинских препаратов. В связи с этим правительство Ирана считает действия США "медицинским терроризмом".

Посол Ирана: обсуждается совместное производство с РФ вакцины от COVID-19.

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